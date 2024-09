UCCLA | Mostra com artistas de Macau inaugurada em Lisboa

A UCCLA – União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa apresenta esta quinta-feira uma exposição com artistas contemporâneos de Macau. Com curadoria de James Chu e José Drummond, “Aqui e Agora” junta-se à AFA – Art for All Society para celebrar os 25 anos da transição da administração portuguesa de Macau para a China

Pode ser vista até ao dia 20 de Dezembro, data que assinala o 25.º aniversário da transição de Macau, uma exposição que não é mais do que o espelho de culturas que permanece no território desde sempre. “Aqui e Agora”, com curadoria de James Chu e José Drummond, apresenta-se na sede da UCCLA – União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa e reúne trabalhos de 25 artistas, o mesmo número do aniversário da RAEM.

Segundo uma nota divulgada pela organização do evento, nesta exposição “cada obra de arte funciona como um marco temporal, capturando e preservando as experiências, memórias e emoções dos artistas no contexto actual”. “Tal como um retrato do presente, estas obras fixam no tempo a evolução cultural de Macau, reflectindo as transições e continuidades que definem a sua identidade”, escreve-se.

A UCCLA junta-se, nesta iniciativa, à AFA – Art for All Society, contando com apoios do Governo da RAEM, o Fundo de Desenvolvimento da Cultura, a Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], Câmara Municipal de Lisboa e Observatório da China.

Ainda segundo a organização, o 20 de Dezembro de 1999 “marcou um novo capítulo na rica e multifacetada história de Macau”, sendo que, em “Aqui e Agora”, o público será levado a fazer “uma introspeção profunda sobre a complexidade e a riqueza do património cultural de Macau, uma cidade que se distingue como um espaço singular de encontro entre as culturas portuguesa e chinesa”.

Dinamismo civilizacional

Na nota que divulga a associação, é descrito que “a interação dinâmica entre estas duas civilizações [chinesa e portuguesa], ao longo de mais de quatro séculos, moldou uma identidade cultural única e híbrida, que se manifesta de forma vibrante nas obras apresentadas”.

Desta forma, “Aqui e Agora” quer “fomentar um diálogo reflexivo entre os visitantes e as obras de arte, incentivando uma apreciação das nuances culturais que definem esta região única”. O nome da mostra “remete-nos à ideia de presença e de captura do momento actual”, pois “cada obra de arte funciona como um marco temporal, capturando e preservando as experiências, memórias e emoções dos artistas no contexto actual”.

“Tal como um retrato do presente, estas obras fixam no tempo a evolução cultural de Macau, reflectindo as transições e continuidades que definem a sua identidade. Este conceito sublinha a importância de reconhecer e valorizar os momentos significativos que moldam a nossa compreensão do passado e a nossa visão do futuro”, lê-se ainda.

A organização entende também que Macau, sendo há muito “um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, tem desempenhado um papel crucial na promoção de um diálogo intercultural que enriquece não só as suas tradições locais, mas também o património global”.

“Este diálogo é reflectido na arte do território, que frequentemente incorpora elementos visuais, simbólicos e filosóficos de ambas as culturas, criando uma estética única, uma visão multifacetada, que desafia e enriquece o espectador”.

Em “Aqui e Agora”, as obras apresentadas “exploram temas que vão desde a identidade cultural até às transformações urbanas e sociais”, descobrindo-se que “a pintura, escultura, instalação, fotografia e vídeo revelam um talento e uma sensibilidade que reflectem tanto a continuidade quanto a transformação cultural num testemunho de contemporaneidade e herança cultural”.