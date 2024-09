Táxis | Associação pede a turistas para não saírem à rua durante tufão

O presidente da Associação Geral de Condutores de Táxi de Macau, Tony Kuok, pediu ao Governo que melhore a comunicação com os turistas que visitam o território para que evitem deslocações e saídas para a rua enquanto estiver emitido o sinal 8 de tufão.

O apelo do dirigente associativo foi a resposta perante as queixas de taxistas terão alegadamente cobrado tarifas abusivas durante a passagem do tufão Yagi, no final da semana passada.

Em declarações ao jornal Cheng Pou, Tony Kuok afirmou que as autoridades devem conter a procura por serviços de táxis enquanto estiverem içados sinais 8, uma vez que é impossível pedir aos motoristas para trabalharem durante tempestades severas.

Ainda assim, o responsável estima que durante o sinal 8 do tufão Yagi cerca de 200 táxis estiveram em operação, apesar de os seguros não cobrirem danos provocados por incidentes de natureza meteorológica. O somatório destas situações, na óptica de Tony Kuok, explica as cobranças abusivas e ilegais, uma vez que os motoristas ponderam os riscos e possíveis custos de trabalhar durante tufões.