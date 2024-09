CPSP | Detidos por conduzirem com excesso de álcool

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve duas pessoas por condução sob os efeitos do álcool, em casos separados. A informação foi divulgada ontem pelas autoridades e citada pelo jornal Ou Mun.

Num dos casos, ocorrido no domingo, as autoridades foram chamadas à Taipa. Na Avenida de Cantão, encontraram um homem a dormir no passeio ao lado da mota, rodeado de garrafas de álcool. Após investigarem a situação, as autoridades deram como provado que o homem tinha conduzido até ali, quando já se encontrava visivelmente alcoolizado. Os polícias obrigaram também o detido a fazer o teste do álcool, o que resultou numa taxa de 2,7 gramas de álcool por litro de sangue, acima do limite de 0,5 gramas de álcool por litro.

O outro caso, ocorrido por volta das 10h30 de sexta-feira, aconteceu igualmente na Taipa, mas foi detectado porque o condutor do veículo alcoolizado esteve envolvido num acidente de viação. Os detalhes da colisão não foram adiantados, mas as autoridades foram chamadas ao local, porque um dos condutores cheirava a álcool. Quando realizaram o teste do álcool, o condutor acusou a existência de 2,09 gramas de álcool por litro de sangue, uma taxa igualmente acima do valor permitido por lei.