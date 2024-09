Trabalho | Ella Lei pede flexibilidade de horários após tufões

A deputada Ella Lei apelou aos empregadores para serem mais tolerantes em relação aos horários no regresso ao trabalho, após o fim do sinal número oito de tufão. Foi desta forma que a legisladora ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) reagiu à passagem do tufão Yagi e à suspensão do sinal número 8, que aconteceu por volta das 14h e obrigou vários trabalhadores a regressarem ao local de trabalho, o que gerou caos no trânsito e longos engarrafamentos.

Ouvida pelo Jornal do Cidadão, Ella Lei afirmou que alguns trabalhadores foram “punidos” pelos empregadores por não conseguirem chegar a tempo ao local de trabalho, após a passagem do tufão Yagi. Nas horas seguintes ao fim do sinal 8, também a rede de autocarros apresentou um número de passageiros acima do normal.

Face à punição, a deputada entende que os atrasos se devem “a motivos de força maior” que não devem resultar em punições, cortes dos salários ou envio de cartas de advertência. Ao mesmo tempo, Ella Lei considera que os empregadores têm falta de conhecimentos sobre a lei laboral e por isso, espera que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais reforce a divulgação.

Também na sexta-feira, a deputada revelou ter recebido queixas de alguns trabalhadores da restauração a quem foi pedido que se deslocasse mais cedo para o trabalho, antes da hora de entrada, para prepararem o serviço desse trabalho. Apesar de fazerem horas extra, os trabalhadores não receberam o respectivo pagamento.