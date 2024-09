Cupões de consumo | Nick Lei pede aumento de validade

Com o Governo a equacionar um novo Grande Prémio do Consumo a partir de Outubro, Nick Lei considera que a validade dos cupões atribuídos deve ser de pelo menos um mês. O Grande Prémio do Consumo é uma iniciativa para promover a economia local, em que são distribuídos cupões de consumo para gastar em comidas ou bebidas em lojas seleccionadas.

Segundo Nick Lei, a validade anterior era muito curta, dado que os cupões de consumo só podiam ser utilizados no fim-de-semana da própria semana em que eram obtidos. Por exemplo, se o cupão fosse obtido na sexta-feira, tinha de ser utilizado dentro de dois dias, até ao final de domingo. No caso de ser obtido à segunda-feira, o prazo de validade era superior, chegava a seis dias.

Ao jornal Ou Mun, Lei justificou que para promover a recuperação da economia local é necessário dar mais tempo aos consumidores para utilizarem os cupões que são distribuídos, dado que o objectivo é incentivar o consumo.

Além disso, o deputado ligado à comunidade de Fujian quer que o Governo volte a lançar o plano de benefícios de consumo por meio electrónico, a medida também conhecida como “cartão de consumo”. Para Nick Lei, a medida foi muito eficaz durante a pandemia, quando foram distribuídos montantes que chegarem a 8 mil patacas em descontos imediatos, porque não só incentivaram o comércio local, como aliviaram o custo de vida das famílias e dos grupos desfavorecidos.