Taça do Mundo de GT | Edoardo Mortara esperado na Guia

Edoardo Mortara está a preparar-se para ser um candidato à vitória na sétima edição da Taça do Mundo de GT da FIA, que será novamente realizada dentro do programa do Grande Prémio de Macau. De acordo com a imprensa alemã, o piloto suíço, que venceu este troféu pela Mercedes-AMG em 2017, será um dos pilotos que a Lamborghini irá enviar para conquistar o ambicionado troféu no Circuito da Guia

A marca italiana tem sido uma das grandes ausentes da Taça do Mundo, em parte porque tem existido uma coincidência de calendário entre o Grande Prémio do território e as Finais Mundiais dos troféus monomarca da casa de Sant’Agata Bolognese. Este ano, o evento da RAEM volta a coincidir com o maior evento desportivo organizado pela Automobili Lamborghini, mas mesmo assim, dada a importância do mercado neste ponto do globo, a marca terá decidido inscrever dois carros.

Segundo a revista alemã Motorsport Aktuell, a Lamborghini Squadra Corse delegou a “missão Macau” à equipa italiana Vincenzo Sospiri Racing, que este ano está a disputar o Fanatec GT World Challenge Asia. O plano dos italianos passa por inscrever dois Huracán GT3 Evo 2 para Edoardo Mortara, que defende as cores da marca no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), e para Mirko Bortolotti, que para além de ser companheiro de equipa de Mortara no mundial, é também o “ponta-de-lança” da marca transalpina no DTM e um dos melhores pilotos de GT3 a nível mundial.

Conhecido como “Sr. Macau”, por ter vencido no Circuito da Guia por seis ocasiões, duas vezes na Fórmula 3 e quatro vezes nos GT, Mortara tem sido uma presença habitual entre nós. Apesar de já não fazer provas de GT com regularidade, a correr pela Audi, terminou em segundo lugar nas duas últimas edições da corrida. Bortolotti também não é um novato no Circuito da Guia, tendo defendido as cores da Lamborghini em 2016 e 2017, no entanto, sem obter resultados de vulto.

A Lamborghini nunca venceu este prestigiado troféu atribuído pela FIA, mas já venceu a Taça GT Macau, a corrida que serve de berço à Taça do Mundo, por duas ocasiões. Em 2009 e 2010, o japonês Keita Sawa, aos comandos de um Gallardo GT3, deu as primeiras vitórias à Lamborghini no Circuito da Guia.



Qualidade garantida

A FIA restringiu a edição deste ano da Taça do Mundo a apenas 23 concorrentes. Para além da presença da Lamborghini, está igualmente prevista a presença, com pilotos e equipas apoiadas pela fábrica, da Porsche, da Mercedes-AMG e da Audi, sendo que esta última marca talvez se apresente com menos carros por estar a desinvestir na categoria. Quem também deverá estar novamente representada na grelha de partida é a Ferrari e com mais do que um 296 GT3.

A prova irá atribuir novamente um título de pilotos e um título de construtores. O período de inscrições terminou no final de Julho, mas a lista oficial de inscritos só deverá ser revelada no mês de Outubro, quando a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau assim o decidir.

O evento de “sprint” da categoria GT3, de formato de piloto único, contará novamente com duas corridas – a de qualificação com 12 voltas e a final com 16 – que foram vencidas no ano passado pelo italo-suíço Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3). O 71º Grande Prémio de Macau decorre de 14 a 17 de Novembro.