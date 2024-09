Sam Hou Fai: Discutido desenvolvimento desportivo com Comissão Eleitoral

Sam Hou Fai, candidato ao cargo do Chefe do Executivo, reuniu ontem com membros do subsector desportivo da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. Segundo um comunicado da equipa da campanha eleitoral, foram discutidas, por parte dos membros da Comissão Eleitoral, ideias para melhorar a prática do desporto no território, nomeadamente a “optimização do modelo de concessão de apoios financeiros, o aumento de investimentos nas instalações do desporto e o financiamento diário às associações desportivas”, para atingir o “desenvolvimento diversificado do sector desportivo”.

Os membros da Comissão Eleitoral, composta por 400 pessoas, propuseram “uma revisão e aperfeiçoamento da legislação respeitantes a associações desportivas”, bem como a criação de incentivos para a criação de “associações desportivas de modalidade singular, na esperança de obter um apoio financeiro adequado”.

Foi também destacada a importância “da formação de atletas profissionais e planeamento da sua carreira”. A reunião decorreu na tarde de quarta-feira, no Edifício Centro Hotline do NAPE, e foi presidida por Chan Chak Mo, deputado e presidente do Comité Olímpico e Desportivo de Macau.