DSAL | Três sessões de oferta de empregos

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) anunciou a organização de três sessões de oferta de emprego, que vão decorrer entre 3 e 5 de Setembro, de acordo com a informação divulgada ontem. As inscrições para participar nas sessões arrancam hoje, pelas 9h, e prolongam-se até ao dia 2 de Setembro, disponibilizando 519 vagas de emprego.

A iniciativa é organizada em conjunto com a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) e tem como objectivo “ajudar os residentes de Macau com necessidade de emprego a integrarem-se, com a maior brevidade possível, no mercado de trabalho, bem como aliviar a pressão dos sectores na procura de recursos humanos”.

Na manhã do primeiro dia, os empregos disponíveis são na área da segurança e limpeza, com 118 vagas, para posições como segurança de edifício ou empregado de limpeza. À tarde, há mais 154 vagas na restauração, para empregos como cozinheiro, hospedeiro, empregado de café ou distribuidor de bebidas alcoólicas.

No dia 5 de Setembro, durante todo o dia, decorre mais uma sessão, desta feita virada para a hotelaria. No total, existem 247 vagas de emprego para cargos como chefe de restaurante, supervisor do serviço de restauração, cozinheiro, empregado de mesa ou distribuidor de bebidas alcoólicas.