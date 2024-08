Trânsito | Autoridades reunidas para preparar regresso às aulas

O Governo reuniu com o CPSP e as operadoras de autocarros para garantir que o regresso às aulas, que arranca na próxima semana, não mergulha a cidade num caos de trânsito. Serão destacados agentes para gerir o tráfego nos pontos mais críticos e perto das escolas, a frequência de autocarros vai aumentar e a maioria das obras vão concluir até ao próximo sábado

Na próxima segunda-feira, as aulas vão regressar em cerca de 80 por cento das escolas do território e o Governo está a ultimar detalhes para antecipar o aumento do trânsito. Para tal, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) e as duas operadoras de autocarros reuniram-se para preparar a organização do trânsito e do serviço de autocarros.

Nos primeiros dias do ano lectivo, o CPSP irá destacar mais pessoal para gerir o fluxo de pessoas em pontos mais movimentados e nas proximidades das escolas e os autocarros vão aumentar as frequências e preparar-se para “situações de emergência, no sentido de ajudar os docentes e alunos a deslocarem-se em segurança”.

A proliferação de obras nas vias públicas durante as férias de Verão foi outro dos assuntos discutidos. A DSAT indicou que a maioria das obras será concluída antes de sábado. “Das 24 obras viárias principais, apenas 10 continuarão a decorrer depois do início do ano lectivo, incluindo, as obras da estação elevatória e box-culverts da Bacia Norte do Patane, a obra da estação elevatória de águas pluviais e drenagem no sul do Porto Interior e a obra de construção da galeria técnica na Zona A dos Novos Aterros Urbanos”.

Pela estrada fora

No comunicado conjunto da DSAT, DSEDJ e CPSP é também referido que as operadoras de autocarro adaptaram as suas operações de acordo com previsões de fluxo de passageiros para o arranque do ano lectivo. As frequências de autocarros foram ajustadas, as carreiras especiais vão aumentar e será destacado “pessoal adicional, incluindo agentes de fiscalização fixos nas paragens e itinerantes, para manter a ordem e orientar os passageiros nas principais paragens”.

Além disso, “serão disponibilizadas máquinas de validação portáteis aos coordenadores das paragens, permitindo que os passageiros entrem nos autocarros pela porta do meio, quando necessário, para agilizar o fluxo”.

Em termos de trânsito, será implementado, a título experimental, o sentido único de circulação num troço da Rua do Minho entre a Rua de Sai On e a Rua de Bragança, bem como na Rua de Sai On, na Taipa.

Em Coloane, onde vão abrir neste ano lectivo duas novas escolas, a DSAT vai reorganizar o trânsito na Rua das Schimas e nas vias circundantes, “bem como o ambiente pedonal nas imediações da escola na Rua de Afonso de Albuquerque, para aperfeiçoar a ordem de travessia de peões e de circulação de veículos”. Os estacionamentos também foram ajustados para “aumentar a visibilidade entre condutores e peões nas proximidades das passadeiras, reforçando assim a segurança dos docentes e alunos ao atravessarem a rua”.

O Governo pede ainda aos pais para saírem de casa mais cedo quando forem levar os filhos à escola, antecipar o itinerário reservando tempo suficiente para as deslocações. Além disso, é ainda pedido aos progenitores que privilegiem a deslocações a pé ou a utilização dos transportes públicos.