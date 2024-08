Comércio | Salários médios caíram 1,6% em Junho

No final de Junho, o salário médio dos trabalhadores do comércio a retalho desceu 1,6 por cento, fixando-se em 14.570 patacas, face ao mesmo mês do ano passado.

Os dados foram ontem revelados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) no inquérito às necessidades de mão-de-obra e às remunerações referentes ao segundo trimestre dos sectores “comércio por grosso e a retalho”; dos “transportes, armazenagem e comunicações”; das “actividades de segurança” e das “actividades de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos”.

Os sectores em análise, o comércio por grosso e a retalho era o que mais empregava no final do segundo trimestre do ano, com um total de 68.846 trabalhadores, mais 7,7 por cento em termos anuais.

O número de pessoas ao serviço do ramo dos “transportes, armazenagem e comunicações” (14.505), “actividades de segurança” (13.033) e “actividades de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos” (964) também aumentaram 0,8, 1,9 e 2 por cento, respectivamente.

Além do número de profissionais ter aumentado, também os salários seguiram a tendência. Em Junho, a remuneração média (excluindo remunerações irregulares) dos trabalhadores a tempo inteiro no ramo das “actividades de segurança” cifrou-se em 13.550 patacas, um aumento anual de 9,2 por cento.

Nos transportes, armazenagem e comunicações, os salários médios subiram 3,5 por cento para 21,990 patacas, enquanto no tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos o crescimento foi de 3 por cento para 19.740 patacas. A DSEC justificou o “acréscimo constante das necessidades de mão-de-obra”, com a “recuperação contínua da economia de Macau”.