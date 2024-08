PJ | Mulher detida por suspeita de falsa acusação de violação

Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), depois de ter acusado um homem de violação, de acordo com as autoridades citadas pelo jornal Ou Mun.

De acordo com a versão apresentada pela mulher, esta veio do Interior, no sábado, para trabalhar em Macau como prostituta. Encontrou-se com o homem acusado de violação, num quarto de hotel no Cotai, onde tiveram relações sexuais. No entanto, como o homem se recusou a pagar pelo sexo, a mulher chamou os trabalhadores do hotel, e acusou-o de violação.

O caso foi entregue à polícia que identificou o acusado durante as investigações. No entanto, a versão apresentada pelo homem foi diferente. O alegado cliente afirmou que se tinha encontrado com a prostituta pela primeira vez a 10 de Agosto. Nesse dia pagou 2.500 yuan pelo serviço, e os dois trocaram números de telemóvel.

No sábado, 17 de Agosto, a mulher contactou o homem e afirmou que vinha para Macau e que queria encontrar-se com ele para se divertirem. Os dois estiveram juntos até ao dia 19, segunda-feira, grande parte do tempo nos casinos do território. Nesse período, a mulher ficou sempre a dormir no quarto arrendado pelo homem, sem que tivesse sido acordado qualquer pagamento. Contudo, como na manhã de 19 de Agosto a mulher lhe pediu-lhe e ele não quis pagar, acusou-o de violação.

Como as informações recolhidas durante a investigação não apontam que tenha havido violação, a PJ acabou por indiciar a mulher por denúncia caluniosa e enviar o caso para o Ministério Público.