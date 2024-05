Turista rouba e viola mulher antes de fugir para o Interior

Uma mulher foi violada em Macau depois de ter convidado um estranho para o seu quarto num hotel no Cotai. O caso foi anunciado ontem pela Polícia Judiciária. O suspeito, de 25 anos, acabou por ser detido, quando já tinha regressado ao Interior.

De acordo com a informação divulgada, o homem e a mulher encontraram-se nos corredores de um hotel, na segunda-feira. Depois de falarem, a vítima concordou em convidar o indivíduo para o seu quarto de hotel. As autoridades não revelaram o propósito do convite, mas de acordo com a vítima a relação sexual forçada foi realizada com preservativo.

Quando estavam sozinhos, o alegado violador sacou da uma faca para cortar fruta e obrigou a mulher a manter relações sexuais. Depois da violação, o homem ainda se apoderou de 4.000 dólares de Hong Kong.

Após o agressor ter deixado o quarto, a vítima contactou imediatamente as autoridades para apresentar queixa sobre o sucedido.

No entanto, o homem não ficou satisfeito com a violação e roubo. Uma hora depois, combinou trocar dinheiro com outras duas mulheres. Porém, em vez de efectuar a troca, atacou as vítimas a quem tirou 5 mil renminbis e uma pulseira de ouro, avaliada em 25 mil renminbis.

Apanhado nas câmaras

Depois de terem recebido as queixas, as autoridades começaram a investigar as ocorrências, com recurso às imagens de videovigilância dos hotéis.

Foi assim que perceberam que o suspeito dos dois casos era a mesma pessoa, e que depois de ter cometido os crimes, tinha conseguido voltar para o Interior.

Na conferência de imprensa, citada pelo Jornal Ou Mun, as autoridades elogiaram o mecanismo de cooperação com as autoridades do Interior, dado que todo o caso foi resolvido em menos de 12 horas. Além disso, foi revelado que o sujeito de 25 anos, actualmente desempregado, foi detido na vila de Tanzhou, nos arredores de Zhongshan, província de Cantão, a cerca de 100 quilómetros das Portas do Cerco.