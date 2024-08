Sarau olímpico | Segurança apertada e apelo a testes à covid-19

O Instituto do Desporto pediu a quem queira participar no sarau com os atletas olímpicos nacionais que faça um teste rápido antigénio em casa, antes de se deslocar à Nave Desportiva. Estão proibidas, dentro e fora do recinto, garrafas de vidro e plástico, latas de refrigerantes, e na Nave Desportiva power banks, banners, cartazes, guarda-chuvas e gravações

“Para garantir a saúde do público do sarau, a organização apela aos cidadãos para que façam testes rápidos de antigénio em casa antes de se deslocarem ao local. Caso não se sinta bem, evite ir ao local.” Foi desta forma que o Instituto do Desporto (ID) solicitou a realização de testes à covid-19 a quem esteja interessado em participar no encontro com a delegação de atletas chineses medalhados nos últimos Jogos Olímpicos de Paris. O “sarau” está marcado para o dia 1 de Setembro, das 19h15 às 21h, na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, e terá uma lotação máxima de 4.200 espectadores.

O aparato securitário em torno do evento não se limita a solicitações do campo epidemiológico. “O acesso ao sarau sujeita-se a um controlo de segurança rigoroso. Os espectadores e os meios de comunicação social sem autorização prévia estão proibidos de entrar no recinto com as câmaras fotográficas e de filmagem”, estabeleceu o ID.

Além disso, é proibida a entrada no recinto de comidas e bebidas, power banks, banners, cartazes e guarda-chuvas. As autoridades afirmam ainda que “dentro e fora do recinto é estritamente proibido usar, possuir, segurar, oferecer para venda, vender ou possuir com intuito de venda, quaisquer materiais políticos, promocionais, comerciais, ou objectos susceptíveis de provocarem danos (como armas, projécteis, objectos inflamáveis, substâncias explosivas, garrafas de vidro ou de plástico ou latas de refrigerantes)”. O ID não explica como será feito o controlo fora do recinto, nem se será estabelecido um perímetro de segurança onde será proibido circular com alguns dos itens acima referidos.

Espontaneidade maldita

O ID indica ainda que à entrada no recinto, os espectadores “estão condicionados à inspecção dos pertences pessoais”. Será “recusada a entrada a qualquer indivíduo que evidencie estar sob influência de substâncias que provoquem perturbações do comportamento, comportamentos violentos ou que seja susceptível de provocar comportamentos violentos, perigosos ou que perturbem a ordem pública”.

A organização irá proibir também a gravação ou transmissão do sarau, não sendo claro se a instrução é aplicável a, por exemplo, publicações nas redes sociais, e está também proibido o regresso ao recinto para quem saiu do espaço.

Os bilhetes para assistir ao evento “não são transferíveis e não podem ser vendidos, oferecidos para venda ou usados para efeitos promocionais ou comerciais”.

O Governo irá disponibilizar um serviço gratuito de autocarros shuttle com partidas de Macau e Taipa, na Avenida Doutor Mário Soares (junto ao New Yaohan), Rua Central da Areia Preta (Centro de Saúde da Areia Preta), a Rua Norte do Patane (junto à zona de lazer da Baía Norte do Fai Chi Kei) e o Parque Central da Taipa (Rua de Seng Tou).

O evento será um dos pontos da agenda da visita da delegação olímpica, que estará em Macau entre 31 de Agosto e 2 de Setembro. Apesar do aperto de segurança, as autoridades referem que a presença dos atletas tem como objectivos a “partilha e troca de ideias com jovens e atletas locais”, e “proporcionar à população de Macau a oportunidade de apreciar de perto o encanto dos atletas, partilhando a felicidade com todos”.