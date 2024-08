FRC | Manga, “ArmourMan” e outras histórias em exposição

Chama-se “Comics 2024 + ArmourMan 2024” e é a mais recente exposição da Fundação Rui Cunha, inaugurada esta terça-feira. Com curadoria de Howard Chan, a mostra conta com 60 desenhos e obras de Manga, género artístico japonês. Destaque para o trabalho do artista James Khoo, autor da série “ArmourMan”

A Fundação Rui Cunha (FRC) tem patente, desde esta terça-feira, a exposição de artistas de Manga e banda desenhada de Macau, China e Hong Kong, numa homenagem ao trabalho dos artistas oriundos da Grande Baía. A mostra chama-se “Comics 2024 + ArmourMan 2024” e pode ser vista durante de duas semanas. A exposição de banda desenhada, com vários artistas, decorre até ao dia 17 de Agosto, enquanto a exposição da série “ArmourMan”, do conhecido artista de Hong Kong James Khoo, decorre entre os dias 20 e 24 deste mês. No total, são apresentadas 60 obras.

Esta iniciativa decorre graças a uma parceria com a Associação de Promoção de Intercâmbio Cultural de Banda Desenhada e Animação de Macau, contando com curadoria de Howard Chan, presidente desta entidade.

Assim, até ao dia 17, apresentam-se 30 obras da autoria de nove artistas de banda desenhada de Macau, Hong Kong e da China. Depois, entre os dias 20 e 24, os trabalhos de James Khoo, nome de referência no meio artístico de Hong Kong estarão expostos na galeria da Praia Grande.

Vincent Ho e companhia

Um dos artistas locais cujo trabalho estará patente nesta exposição é Vicent Ho, seguindo-se Jet Wu, Yeung Siu e a dupla “Moto&TakTak”. De Hong Kong chegam os artistas Wai On, Linus Liu e Wah Kei, enquanto que, da China, são apresentados os trabalhos de Chen Wei e Lin Min. Todos eles são membros da associação que promove a mostra e que está ligada ao universo da banda desenhada, ilustração e Manga.

Por sua vez, na segunda semana da mostra, será apresentado o trabalho mais recente do mestre de banda desenhada de Hong Kong, James Khoo Fuk Lung, considerado o pai da série “ArmourMan”. Esta tornou-se num “verdadeiro blockbuster” de banda desenhada assim que foi lançada, há um ano, descreve a FRC em comunicado. Além disso, “as revistas semanais também conseguiram vendas recorde em Macau”, com a maioria das edições a esgotar nas bancas em dois dias.

James Khoo é tido como um “autor experiente de banda desenhada”, sendo que a sua primeira obra de grande sucesso, “Iron Marshal”, vendeu 60.000 livros quando foi lançada. Mais tarde vieram outros sucessos de bilheteira como “Eastern Invincible”, “DragonMan” e muitos outros.

“ArmourMan” é o seu mais recente trabalho e tornou-se a revista semanal de banda desenhada mais vendida em Hong Kong. Para celebrar o primeiro aniversário desta publicação, os organizadores pediram autorização ao artista para expor manuscritos recentes de “ArmourMan”.

A FRC aponta que James Khoo não poderá estar presente em Macau para participar presencialmente na exposição, mas alguns números da nova colecção vão estar à venda na Galeria da FRC, numa iniciativa que tem como objectivo “trazer até aos jovens locais e visitantes este super-herói da actualidade”.

A Associação de Promoção do Intercâmbio Cultural de Banda Desenhada e Animação de Macau surgiu em 2014 para apoiar o desenvolvimento profissional da indústria, o intercâmbio técnico e a cooperação entre ilustradores locais e estrangeiros, com vista a assegurar mais projectos de alta qualidade e em grande escala, bem como publicações, palestras e outras actividades que beneficiem a comunidade de Macau. A.S.S.

