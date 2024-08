AMCM | Depósitos bancários de residentes registam quebra

No passado mês de Junho, o valor dos depósitos bancários dos residentes reduziu de 0,6 por cento em comparação com o mês anterior, caindo para 730,5 mil milhões de patacas, de acordo com dados divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). No pólo oposto, os depósitos de não-residentes cresceram 4 por cento, para 343,6 mil milhões de patacas.

Quanto aos depósitos do sector público na actividade bancária cifraram-se nos 203,3 mil milhões de patacas, um crescimento de 1 por cento. O total dos depósitos da actividade bancária registou um crescimento de 0,8 por cento quando comparado com o mês anterior, atingindo 1.277,4 mil milhões de patacas.

Entre este valor, 43,3 por cento dos depósitos foram em dólares de Hong Kong, 26,5 por cento em dólares americanos, 19,5 por cento em patacas e 9 por cento em yuan. No mesmo período, os empréstimos internos ao sector privado decresceram 0,5 por cento, face a Maio, para 532,2 mil milhões de patacas.