AMCM | Depósitos dos residentes sobem 1 por cento

No passado mês de Fevereiro, os depósitos de residentes cresceram 1 por cento, em comparação com Janeiro, e chegaram a 724,1 mil milhões de patacas, de acordo com a informação divulgada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Por sua vez os depósitos de não-residentes decresceram 0,5 por cento, para 322,1 mil milhões de patacas, ao mesmo tempo que os depósitos do sector público na actividade bancária decresceram para 188,1 mil milhões de patacas, uma redução de 0,9 por cento em termos mensais.

Como resultado, o total dos depósitos da actividade bancária registou um crescimento de 0,3 por cento quando comparado com o mês anterior, atingindo 1.234,4 mil milhões de patacas. A maior parte dos depósitos dizia respeito a dólares de Hong Kong, com uma proporção de 43,9 por cento. A segunda moeda mais popular para os depósitos são os dólares americanos, com uma proporção de 25,5 por cento, seguida pela pataca com 20,4 por cento. Apenas 8,2 por cento dos depósitos foram realizados em yuan.