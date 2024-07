China – África | Pequim recebe em Setembro Fórum de Cooperação

Pequim vai acolher, em Setembro, a edição deste ano do Fórum de Cooperação China – África (FOAC), encontro com o qual vai procurar reforçar a sua posição em África e diversificar as trocas comerciais entre as duas regiões.

A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros Hua Chunying anunciou que o FOAC 2024 vai decorrer entre 4 e 6 de Setembro na capital chinesa, sob o tema “dar as mãos para promover a modernização” entre China e África. O FOAC é um mecanismo de diálogo entre China e África, que foi lançado em Pequim, em 2000.

Desde então, o FOCAC tem crescido em importância, tornando-se um evento prioritário que acolhe delegações de alto nível de todos os países africanos, com excepção de Essuatíni (antiga Suazilândia), que tem laços com Taiwan.

Na edição de 2018, também em Pequim, o Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu 60 mil milhões de dólares de financiamento para o continente e anunciou que perdoará a dívida dos países africanos mais pobres ao Governo chinês sob a forma de empréstimos sem juros. A China é o maior parceiro comercial e um dos principais credores do continente africano.