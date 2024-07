Zixing | Quatro mortos e três desaparecidos após chuva torrencial

Pelo menos quatro pessoas morreram e três estão desaparecidas, na sequência das fortes chuvas que caíram na cidade de Zixing, no centro da China, causadas pelo tufão Gaemi, informou ontem a imprensa oficial.

As autoridades locais, citadas pelo jornal oficial Diário do Povo, disseram que a precipitação média desde sexta-feira passada foi de 410 milímetros, atingindo um máximo de 673,6 milímetros em algumas zonas, com intensidade máxima de 132,2 milímetros por hora.

A chuva afectou mais de 87.000 pessoas, destruiu 867 casas e provocou 1.345 aluimentos de terras, que cortaram 14 estradas.

As áreas cultivadas afectadas cobrem 244,86 hectares, enquanto nove localidades do município de Zixing registaram cortes de energia. As autoridades retiraram 11.379 habitantes para locais seguros e mobilizaram 5.469 profissionais para os trabalhos de socorro.

Nos últimos dias, as chuvas das bandas externas do Gaemi afectaram particularmente Hunan, província com cerca de 66 milhões de habitantes: pelo menos 15 pessoas morreram num aluimento de terras, no domingo, e uma barragem rebentou.

Desde meados de Junho, Hunan tem registado as chuvas mais intensas do ano, com recordes históricos locais em algumas regiões.

Nos últimos Verões, as catástrofes meteorológicas causaram grandes estragos no país asiático: os meses de Verão de 2023 foram marcados por inundações em Pequim que causaram a morte de mais de 30 pessoas, enquanto em 2022 várias ondas de calor extremas e secas atingiram o centro e o leste do país.

Em Julho de 2021, chuvas de uma intensidade que não se via há décadas fizeram cerca de 400 mortos na província de Henan, no centro do país, que o Governo chinês atribuiu a “falta de preparação e de perceção dos riscos” por parte das autoridades locais.