Turismo | Número de visitantes do Interior pode igualar 2018

O Centro de Intercâmbio de Turismo da Ásia, ligado ao Ministério da Cultura e Turismo da China, prevê que o número de turistas oriundos do Interior da China este ano possa ser de 25,5 milhões, semelhante ao número de turistas chineses que visitaram Macau em 2018.

Além disso, a previsão para este ano representa 91 por cento do número de visitantes registado em 2019. Segundo um comunicado do Centro, as previsões foram reavaliadas, com um aumento no número de visitantes, após as medidas lançadas pelas autoridades de Pequim, Macau e Hong Kong de fomento ao turismo.

As previsões apontam ainda para o facto de, neste ano, dez novas cidades do Interior da China poderem emitir vistos individuais para as duas regiões administrativas especiais, incluindo o aumento da isenção fiscal para produtos adquiridos por turistas e as múltiplas entradas para excursões entre Macau e Hengqin.

O Centro prevê também que as viagens dos residentes de Macau para o Interior podem ultrapassar os níveis pré-pandemia. Ao citar um inquérito realizado anteriormente, a entidade frisou que cerca de metade dos entrevistados naturais de Macau e Hong Kong pretendiam visitar o país dentro de um ano, representando um universo de 32 milhões de visitantes, ou seja, 121 por cento face a dados de 2019.