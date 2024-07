Cinemateca Paixão | “Dangerous Encounter”, clássico de Hong Kong, em exibição

“Dangerous Encounter of the First Kind” é um clássico de Hong Kong, do realizador Tsui Hark, de 1980, a ser exibido a partir de hoje na Cinemateca Paixão. Trata-se de “uma obra-prima da Nova Vaga de Hong Kong” que rompeu amarras no cinema que se vinha fazendo, até então, nos anos 70. Destaque ainda para a exibição de curtas-metragens de Macau a partir de sábado

Os saudosistas dos velhinhos filmes de Hong Kong podem recordar, a partir de hoje, na Cinemateca Paixão, um clássico feito na região vizinha da autoria do realizador Tsui Hark. Trata-se de “Dangerous Encounter of the First Kind” [Não Brinquem com o Fogo], de 1980, considerado uma “obra-prima da Nova Vaga de Hong Kong” e que, à data, “chocou a indústria cinematográfica de Hong Kong” graças ao trabalho “inovador” do realizador, descreve a Cinemateca.

A primeira exibição acontece hoje, às 19h30, seguindo-se apresentações no sábado e domingo, e uma última exibição no sábado, dia 27. Com Lieh Lo, Lin Chen-Chi, Albert Au e Lung Tin Sang no elenco, o filme remete para o período em que as autoridades britânicas de Hong Kong classificaram, nos anos 70, os explosivos como mercadorias perigosas. Os personagens principais, Paul, Long e Ko atropelam acidentalmente um homem numa noite de copos, acidente que é testemunhado por Wan-Chu.

Este ameaça fazer queixa à polícia se eles não seguirem as suas instruções, pelo que não têm outra alternativa senão obedecer, iniciando-se uma onda de assaltos protagonizados por todos. Segue-se uma série de aventuras que envolve dinheiro de japoneses, gangsters e a polícia. Este foi o terceiro filme da carreira de Tsui Hark, sendo considerado uma das suas criações mais marcantes.

Curtas de Macau

A partir de sábado serão exibidas diversas curtas-metragens de Macau no programa “Descubra Macau – Julho”. A ideia é “trazer novas perspectivas e experiências para dar a conhecer a diversidade do cinema” feito localmente, por forma a “romper com a abordagem narrativa habitual”, descreve a Cinemateca Paixão.

As exibições começam sábado às 14h, seguindo-se nova exibição no domingo seguinte, com repetição no fim-de-semana seguinte.

Um dos filmes é “Pelo menos não hoje”, de Io Lou Ian, uma produção de 2021. Esta é a história de Wong Lam e Cheung Keung que vão ser pais. Donos de uma pequena loja de impressão de fotografias, a sua vida muda quando recebem a ordem da polícia para revelar um conjunto de negativos. Um trabalho que, aparentemente, tinha tudo para ser uma tarefa comum, revela-se algo que mudará as suas vidas.

De 2016 chega “Uma História de Fantasmas de Verão”, de Kaiu Choy. A peça central desta história é o desaparecimento de Lee Ho-Sang, tio de Wong Chi-Wa, durante o Festival dos Espíritos Esfomeados. Quinze anos depois, e sem grandes explicações, Lee regressa. Os mistérios deste caso surgem associados à época festiva, típica da cultura chinesa.

“Vem, a Luz” é o filme que se segue. Realizado em 2015, a película conta a história de Wei, trabalhadora num casino, e Chi-ho, o seu namorado, jogam na lotaria sempre na esperança de ganhar fortuna. Um dia, ganham o jackpot, mas Chi-ho sente-se dividido entre o amor e o pagamento de uma dívida que contraíra. Wei, entretanto, tem outros planos para o dinheiro ganho, mas o casal tem de enfrentar cenários de sorte e azar ao mesmo tempo. Um filme de Chao Koi Wang.

“Mundo Ridículo” é a última película apresentada na secção “Descubra Macau – Julho”. Realizado em 2014 por Lei Ka Wai aborda o momento em que todo o mundo é infectado por um vírus, incluindo Macau. Restam cinco sobreviventes no território que decidem subir ao telhado de um edifício industrial procurando sobreviver quando, por todas as ruas, as autoridades governamentais e de protecção civil procuram sobreviventes.