Cinemateca Paixão | Selecção de Julho com Ennio Morricone em destaque

A selecção deste mês da Cinemateca Paixão assenta num eclético conjunto de quatro filmes de géneros diferentes, realizados por cineastas europeus e asiáticos.

A primeira proposta, exibida hoje a partir das 19h30, é o documentário “Ennio” do aclamado realizador italiano Giuseppe Tornatore, que brindou o mundo da sétima arte com clássicos intemporais como “Cinema Paradiso” e “Stanno Tutti Bene”. “Ennio”, que estreou em 2021, é uma celebração em tela da vida e legado do compositor italiano Ennio Morricone, falecido a 6 de Julho de 2020. A produção de Tornatore homenageia o mestre Morricone através de entrevistas com realizadores, argumentistas, músicos, compositores, críticos e colaboradores que trabalharam com ele ou que o apreciaram ao longo da sua longa carreira.

Aliás, da filmografia do próprio Giuseppe Tornatore foi musicada com composições de Morricone. Porém, o compositor italiano foi imortalizado com bandas sonoras como “O Bom, o Mau e o Vilão”, “Era uma Vez na América”, “Os Intocáveis”, “A Missão”, “A Gaiola das Malucas”, entre outras incontornáveis bandas sonoras que marcaram, e continuam a marcar gerações de amantes do cinema.

O documentário reconstitui a vida e obra do lendário compositor, desde a estreia com Sergio Leone até à atribuição do Óscar pela música no filme de Quentin Tarantino “The Hateful Eight”, em 2016.

“Ennio” estreou a 10 de Setembro de 2021 no Festival Internacional de Cinema de Veneza, e nos cinemas em Itália em Janeiro de 2022. Além da exibição de hoje, a Cinemateca Paixão irá apresentar “Ennio” na próxima terça-feira, dia 18, às 19h30, assim como nos dias 20 e 23 de Julho à mesma hora.

Sagrado e profano

Amanhã, às 19h30, será projectado no ecrã da Cinemateca Paixão o filme “A Holy Family”, um documentário da autoria de Elvis Lu que retrata um momento de reconciliação familiar no sul de Taiwan.

O filme acompanha o realizador que veste a “pele” de protagonista no regresso a casa mais de duas décadas depois de ter saído da região rural do sudoeste de Taiwan. Elvis Lu chega à casa onde moram os seus pais e irmão mais velho.

Além do ambiente rural, o realizador depara-se com uma atmosfera profundamente vincada pela superstição. No coração da modesta casa de família está um imponente altar onde a sua mãe presta devoção diária às divindades taoistas. Por sua vez, o seu irmão trabalha como espírita, recebendo em casa visitas de pessoas que procuram uma porta para o além, enquanto o pai vive dominado pela superstição, esbanjando as poucas economias familiares no vício do jogo. Apesar das abordagens diferentes à vida, Elvis Lu procura restabelecer os laços com os parentes.

“A Holy Family” volta a ser exibido no domingo às 21h30, e nos dias 19 e 22 de Julho às 19h30.

Nos dias 19 (21h), 22 e 27 de Julho (19h30) é exibido “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”, uma produção fraco-germânico baseado em factos reais. Realizado por Andreas Dresen, o filme baseia-se na luta legal de Muratz Kurnaz, um jovem alemão descendente de imigrantes turcos detido ilegalmente em Guantánamo, e da sua mãe que faz tudo para libertar o filho do pesadelo do cárcere.

Na vida real, Muratz foi torturado sistematicamente depois de ter sido detido e tornou-se numa prova viva dos atropelos aos direitos humanos da chamada “Guerra ao Terror” de Bush e Cheney.

Finalmente, nos dias 25 e 28 de Julho às 19h30 e 30 de Julho às 19h a Cinemateca Paixão apresenta “Phases of the Moon”, um drama romântico realizado pelo japonês Ryuichi Hiroki, que tem como epicentro dramático um homem que tenta recompor a sua vida depois de perder a família num acidente.