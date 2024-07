PJ | Novos alertas sobre phishing e falsos empréstimos

A Polícia Judiciária (PJ) voltou a alertar ontem a população quanto à ocorrência de novos casos de fraudes por phishing, bem como anúncios de falsos empréstimos com intenção de burla.

Num dos comunicados, lê-se que as autoridades voltaram “a descobrir nas redes sociais publicações publicitárias falsas de empréstimo em nome da RAEM”, sendo que o símbolo do território “aparece no anúncio no qual se afirma falsamente que o Governo irá conceder ‘empréstimos sem juros'”.

De seguida, os interessados são convidados a clicar num link “de acordo com a faixa etária correspondente”, sendo depois reencaminhados para “outra página contendo várias publicações publicitárias de empréstimos, incluindo de bancos das regiões vizinhas e outros sites de empréstimos de origem duvidosa, deixando dúvidas quanto à sua autenticidade”.

Além disso, a PJ diz ter recebido “denúncias de cidadãos que alegam ter recebido SMS falsos de uma empresa de telecomunicações de Macau, informando-os que os pontos de recompensa estão em vias de expirar e pedindo-lhes para procederem ao seu resgate rapidamente”. “A esse aviso segue-se o pedido para clicar num site que é falso a fim de roubar dos dados pessoais e do cartão de crédito dessa vítima”, é descrito.