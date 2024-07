Turismo | Cruzeiro começa a operar em Agosto

A Cotai Water Jet irá operar, a partir do dia 10 de Agosto, o cruzeiro turístico “Macau Cruise Tour”, estando também previsto outro roteiro com fogo de artifício, em data ainda a anunciar.

Segundo informações disponíveis no portal da empresa, a viagem começa no Terminal Marítimo da Taipa e terá a duração de 60 minutos, promovendo uma viagem panorâmica a alguns pontos “mais emblemáticos de Macau”, como é o caso da quarta ponte Macau-Taipa, chamada de “Ponte Macau”, o casino Sands Macau, na península, o Centro de Ciência de Macau, o Centro Ecuménico Kun Iam e a Torre de Macau, passando-se depois pelo monumento “Portas do Entendimento”.

A viagem passa ainda pelas “pitorescas águas entre Macau e Hengqin”, mais perto da zona de Sai Van e Barra, onde termina a excursão.

Na viagem de regresso, há ainda a oportunidade de ver a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. No caso das viagens de cruzeiro com fogo de artifício, terão a duração de 70 minutos.

Os bilhetes variam entre as 180 e 250 patacas para crianças e 200 e 280 patacas para adultos. No caso dos lugares VIP, os valores ascendem às 2.240 patacas, com apenas oito lugares disponíveis.