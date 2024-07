Festival Artes para Crianças | Abertas inscrições para “Campo de Música”

Estão abertas as inscrições para o “Campo de Música” integrado na primeira edição do Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau”, que terá instrução por parte dos músicos da “Academy of St Martin in the Fields” e actuação com o violinista Joshua Bell.

O “Campo de Música”, organizado pelo IC e que conta com a participação da operadora de jogo Wynn Resorts, é produzido pela empresa gestora da Orquestra de Macau e decorre entre os dias 16 e 21 de Agosto.

Segundo uma nota do IC, Joshua Bell é um conhecido mestre de violino distinguido com vários Prémios Grammy. Os participantes podem ter orientação individual dos músicos da Academia e tornarem-se membros de uma orquestra de cordas com estes músicos. Além disso, os participantes com melhor desempenho ainda terão a oportunidade de actuar com Joshua Bell.

Relativamente ao conteúdo transmitido no âmbito do “Campo de Música”, os participantes podem ter cursos de instrumento e aulas individuais, bem como uma “Master Class” com músicos da orquestra de câmara da “Academy of St Martin in the Fields”, formando-se uma orquestra de cordas. Haverá ainda ensaios com Joshua Bell.

O “Campo de Música” inclui ainda passeios aos sítios de Macau que são património mundial da UNESCO, para que os participantes possam testemunhar “a coexistência harmoniosa das culturas chinesa e ocidental, para aprenderem mais sobre a história e a cultura de Macau”.

O “Campo de Música” tem um total de 40 vagas, cujos destinatários são jovens locais e do exterior, nascidos entre 2006 e 2016, que tenham estudado instrumentos de cordas. As inscrições terminam dia 12 de Julho. Os candidatos admitidos serão informados por email até ao dia 25 de Julho. A taxa de inscrição para o “Campo de Música” é de dez mil patacas. Será atribuído um desconto de duas mil patacas aos alunos admitidos titulares do Bilhete de Identidade de Residente Permanente ou Não Permanente da RAEM.