Exposição | UM apresenta “Elementos” de Euclides, de 1491

A Universidade de Macau (UM) inaugurou, na Biblioteca da UM, a exposição “Obra-prima Intemporal: O Incunábulo de 1491 dos Elementos de Euclides”, um livro raro do período em que a imprensa dava os primeiros passos.

Assim, este incunábulo, livro impresso já com tipos móveis, trata-se de uma “obra rara adquirida pela UM”, sendo mais um elemento incluído no conjunto de “mais de 20 mil livros raros”. Trata-se também “do único incunábulo dos ‘Elementos’ existente na China”, aponta a UM, em comunicado, estando o livro exposto no espaço dos manuscritos.

É explicado, na mesma nota, que a edição dos “Elementos de Euclides” adquirida pela UM, que tem o título completo, em latim, “Preclarissimus liber elementorum Euclidis perspicacissimi: in artem geometrie incipit quam foelicissime”, é “uma versão revista baseada em traduções latinas anteriores e em novas traduções de várias fontes árabes”.

Neste caso em específico, é um livro cuja edição foi reeditada pelo editor Leonardus de Basilea e Gulielmus de Papia em Vicenza, Itália, em 1491. Em comparação com a primeira edição, a menção “Dedicada ao Doge de Veneza” foi omitida nesta reimpressão.

A margem decorativa da primeira página foi alterada dos motivos árabes da primeira edição para motivos de Cupido, plantas e animais, e o tipo de letra foi alterado de gótico para romano, uma fonte mais legível e conforme a primeira edição. Jeremy Norman, um especialista em livros raros e em história da ciência, escreveu uma carta de avaliação para esta aquisição. Apenas 84 bibliotecas no mundo possuem esta edição de 1491.