Creative Macau | Exposição de Chiang Wai Lan patente até Julho

Foi inaugurada no sábado a nova exposição da Creative Macau. Trata-se de “Pequenos Segredos”, uma mostra individual de Chiang Wai Lan, artista natural de Macau. O público poderá ver 25 obras de arte que variam entre a pintura e a instalação artística

É uma “narrativa artística” aquela que se apresenta até ao dia 13 de Julho na Creative Macau. Quem a conta é a artista local Chiang Wai Lan, que apresenta ao público um conjunto de 25 obras, que tanto são pinturas como instalações artísticas, conforme a inspiração.

O nome da exposição é “Pequenos segredos” contados pela artista que diz ser “a protagonista, cronista e a leitora desta narrativa artística”. Citada por um comunicado da Creative, Chiang Wai Lan confessa que o seu trabalho se foca muito na “retrospecção reimaginada”, dando, assim, “nova vida às imagens através da alquimia da criação artística”.

“Na tapeçaria das memórias, o enredo entrelaça-se com matizes contemporâneas e dimensões etéreas, tecendo fragmentos de narrativas sussurradas entre os reinos da realidade e da ilusão. Por vezes corajosamente exposta, por vezes caprichosamente satírica, por vezes introspectivamente crítica, [a mostra] narra uma história terna de um dia fugaz, onde pequenos segredos são revelados”, lê-se ainda na mesma nota.

“Pequenos segredos” é também uma forma de abordar a forma como as pessoas “olham frequentemente para o seu passado e têm visões diferentes de si próprias e do seu ambiente” no “decurso do crescimento pessoal” e também “à medida que vivenciam a vida e atingem a maturidade”.

Assim, “a artista aproveita a sua própria transformação durante o seu desenvolvimento e dá-lhe um novo significado, registando-a através de criações artísticas”.

Chiang Wai Lan faz “uso da sua perspectiva única de artista” e assume “diferentes papéis para olhar para trás em vários momentos da sua vida passada, de modo a fazer emergir um choque de ideias com o seu ‘eu’ passado em reflexão, examinação ou crítica”.

Artista no ensino

Chiang Wai Lan tem estado envolvida na criação de arte visual, educação em arte visual, formação de professores e investigação curricular em Macau há muitos anos.

A artista está, actualmente, a frequentar um programa de doutoramento em Educação na Universidade Normal do Leste da China, tendo concluído o mestrado em Artes Visuais pela Universidade das Artes de Londres em 2016.

Em 2019, foi seleccionada para o “Projecto de Promoção do Jovem Artista de Macau” da Fundação Macau. As suas obras de arte têm sido expostas tanto em Macau como no estrangeiro. Algumas das suas recentes exposições individuais incluem “Fairy tell – Works by Chiang Wai Lan” (2023, Fundação Macau), “My Fairy Tale – Works by Chiang Wai Lan” (2018, INSA Gallery na Coreia do Sul), e “Once Upon A Time – Chiang Wai Lan Solo Exhibition” (2018, Macau Art Garden).

A Creative Macau – Centro para as Indústrias Criativas existe em Macau desde 2003, sendo um projecto gerido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau. Sempre teve como objectivo “apoiar e melhorar o perfil de 12 áreas das indústrias criativas” em áreas tão diversas, mas por vezes complementares como a publicidade, arquitectura, design, artesanato, cinema e vídeo, entre outras. Além das exposições frequentes, a Creative Macau promove ainda um festival de curtas-metragens em vários géneros cinematográficos, incluindo videoclips musicais.

Pretende, com estas actividades, “ajudar estas indústrias a atingir todo o seu potencial económico, acrescentando valor e promovendo o reconhecimento na sociedade”.