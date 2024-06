Cinema | Galaxy exibe filmes locais no final do mês

Os cinemas Galaxy exibem, entre os dias 27 e 30 deste mês, os filmes seleccionados para a nova edição do programa “Macau – O Poder da Imagem”, programa organizado pelo Instituto Cultural (IC) para apoiar novos realizadores locais a mostrar o seu trabalho.

Segundo um comunicado do IC, trata-se de uma mostra que inclui nove produções locais, exibidas em seis sessões, “abrangendo documentários, curtas-metragens de ficção e filmes de animação com narrativas e estilos visuais diversificados”.

Na área das curtas-metragens de ficção apresenta-se “O Homem Sob a Árvore”, de Tang Chi Fai; “Antes da Chuva Torrencial”, de Mak Man Teng; “Mão Mão”, de Jarvis Xin; “Teste Geral dos Pais”, de Vitty Ho e “Menina com Amém”, de Teng Kun Hou.

Ao nível do documentário serão exibidos “Graça Duradoura”, de Catherine Ho e Jody Lei, e ainda “Voz”, de Loi Chi Iong. Incluem-se no cartaz dois filmes de animação, nomeadamente “Cauda de Tufão”, de Leong Wai Chon e “Herança”, de Josie Ip.

O IC descreve que estas obras abordam temas “como a vida, o crescimento, a fertilidade e a doença”. Em algumas sessões terão lugar tertúlias pós-exibição onde os cineastas vão partilhar com o público a sua visão.

A primeira edição de “Macau – O Poder da Imagem” decorreu em 2007 e, desde então, que tem servido “de plataforma para os criadores locais divulgarem os seus trabalhos ao grande público”.

Nestes anos já foram comissionados mais de 150 filmes, sendo que o programa conta também com cineastas profissionais convidados que fornecem às equipas escolhidas “financiamento à produção e orientações na criação, para que materializem os seus filmes”.

O IC aponta que esta iniciativa “não só contribui para dar a conhecer, através do grande ecrã, a um maior público as diversas facetas de Macau, como também algumas das produções foram seleccionadas para os workshops temáticos da primeira edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau”.