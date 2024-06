Ministro do Comércio chinês reúne-se com ministro da Economia português

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, e o ministro da Economia português, Pedro Reis, conversaram na terça-feira para discutir medidas de promoção das relações económicas e comerciais bilaterais, indicou a agência estatal Xinhua.

Wang expressou a disponibilidade da China para colaborar com Portugal na implementação dos resultados da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, também conhecido como Fórum de Macau, realizada em Macau no início deste ano.

Em relação à questão da concorrência leal, o responsável criticou as recentes medidas de protecção comercial tomadas pela UE, que, segundo ele, interromperam severamente a cooperação industrial mutuamente benéfica e afectaram a confiança das empresas chinesas que investem na Europa.

Wang observou que o proteccionismo não é uma solução viável, mas um perigoso beco sem saída.

O ministro pediu ainda conversas igualitárias com a UE sobre as preocupações económicas e comerciais e defendeu uma concorrência justa baseada numa cooperação ampliada para melhorar as relações económicas e comerciais sino-europeias.

No mesmo tom

O ministro português Pedro Reis concordou com as opiniões de Wang, dizendo que expandir a cooperação e a concorrência justa são caminhos certos para combater o proteccionismo comercial. O responsável luso sublinhou a necessidade de uma cooperação reforçada entre as empresas chinesas e portuguesas para contribuir com mais energia positiva para o desenvolvimento económico global.

Reis manifestou ainda a vontade de Portugal de reforçar a cooperação com a China em áreas como investimento mútuo, comércio de produtos agrícolas e alimentares, intercâmbio interpessoal e colaboração no mercado de terceiros, com o fortalecimento do papel do Fórum de Macau.