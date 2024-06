Taipa Grande | Trânsito e autocarros preocupam conselheiros das Ilhas

Lau Nga Lok, membro do conselho consultivo das Ilhas, apelou ontem ao Governo para prestar atenção aos congestionamentos nas estradas que vão funcionar como acesso ao Túnel da Colina da Taipa Grande.

Numa intervenção antes da ordem do dia da reunião de ontem do conselho consultivo, Lau indicou que Avenida de Wai Long, principalmente no troço de acesso ao aeroporto, está frequentemente congestionada, pelo que a situação só vai piorar quando as obras do túnel começarem.

Face à situação, o membro apelou ao Governo para começar a tomar medidas para descongestionar o trânsito naquela zona, sugerindo a construção de mais acessos ao aeroporto. O concurso público para a construção da primeira fase do Túnel da Colina da Taipa Grande encontra-se actualmente a decorrer.

Por sua vez, a conselheira Lei Hoi Ha apresentou queixas sobre o estado dos transportes públicos, principalmente a falta de alternativas para os residentes que tentam viajar para o Coloane. De acordo com a conselheira, o horário de funcionamento dos autocarros números 52 e 55, que fazem a ligação entre a península de Macau e Seac Pai Van, deviam ser alargados.

Sobre o percurso de autocarros, Lei Hoi Ha defendeu mudanças no sistema montado no Cotai, por considerar que há percursos que têm paragens a mais, o que torna as viagens demasiado demoradas e pouco eficazes para quem precisa de se deslocar de transportes públicos.