Pátio do Espinho | UGAMM pede melhor preservação do local

A vice-presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM), Cheong Sok Leng, espera que o Governo reforce a preservação dos monumentos e das árvores no Pátio do Espinho, e promova as crenças tradicionais em Na Tcha. A opinião foi partilhada com o Jornal Ou Mun, depois da responsável ter realizado uma visita ao pátio situado ao lado das Ruínas de São Paulo e que inclui o tempo de Na Tcha.

Cheong Sok Leng destacou que o Pátio do Espinho é uma parte essencial do centro histórico de Macau, mantendo o estilo único da povoação antiga daquela zona, além de ficar junto às Ruínas de São Paulo, património mundial. Por esta razão, sugeriu ao Governo que reforce a divulgação sobre o pátio e que faça mais esforços para a protecção do local.

A responsável associativa admitiu que, apesar da importância do local, a população não tem conhecimentos suficientes o assunto, pelo que considera que o Executivo pode promover mais projectos culturais e educativos. A líder associativa deu como exemplo de iniciativas de promoção do Pátio do Espinho a organização de viagens para os residentes, em que estes são confrontados com a história do local.

Por seu turno, o presidente da Associação do Templo Na Tcha, Ip Tat, apelou ao Governo para tratar dos problemas de drenagem da zona, dado que com a água a ficar estagnada no local é frequente o mau cheiro, assim como a proliferação de mosquitos.