Jovem chantageada por “predador” tem relações sexuais para evitar divulgação de fotos

Um homem de 31 anos do Interior foi detido depois de alegadamente ter chantageado e violado por três vezes uma estudante do ensino secundário de Macau. O caso foi revelado ontem pela Polícia Judiciária (PJ), e para enganar a vítima o homem do Interior inventou um esquema com três personagens diferentes.

Os dois conheceram-se através de uma plataforma de jogos electrónicos, e, num primeiro momento, o sujeito fingiu ser um amigo da vítima, para obter o contacto da jovem na aplicação WeChat. Enquanto se fazia passar por amigo convenceu a jovem enviar-lhe fotografias sem roupa.

Com as fotos em seu poder, o suspeito mudou de personagem e fez-se passar por uma segunda pessoa, a quem as fotos teriam chegado. Essa “segunda pessoa” exigiu o pagamento de 8 mil yuan para não divulgar as fotos. Chantageada, a jovem aceitou realizar o pagamento.

O caso não ficou por aqui, e depois de receber o dinheiro, o homem fez-se passar por uma terceira pessoa com quem a jovem tinha de ter relações sexuais, para pagar uma dívida do segundo homem. Também face a este pedido, a jovem, cuja idade não foi revelada, concordou cooperar, para evitar a divulgação das fotos.

A estudante de Macau foi assim três vezes a um hotel de Zhuhai, onde teve relações sexuais com o criminoso, por vezes sem utilizar qualquer protecção.

Transferências secretas

Devido aos movimentos da conta da jovem, os pais aperceberam-se de que algo se estava a passar. Depois de pressionada, a rapariga acabou por contar a história, e subsequentemente foi apresentada queixa junto das autoridades. Por sua vez, a PJ pediu auxílio às autoridades do Interior que detiveram o homem, em Dongguan, no dia 26 de Maio. No cadastro, o detido conta com condenações por outros crimes de agressão sexual.

O caso continua a ser investigado, não sendo claro que o suspeito seja enviado para Macau, dado que o crime aconteceu no Interior. Após a divulgação do caso, a Direcção de Serviços de Educação e Desenvolvimento de Juventude (DSEDJ) emitiu um comunicado a indicar que a estudante está a ser acompanhada e a receber o apoio necessário.

A DSEDJ apelou ainda aos pais para prestarem “mais atenção” à vida social das crianças e à forma como elas utilizam o dinheiro. Aos alunos, o Governo pediu que suspeitem das amizades feitas através da internet.