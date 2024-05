Inovação | Associação local assina acordo com Governo angolano

A Associação de Empreendedorismo e Inovação em Macau – China e Países de Língua Portuguesa (AEIMCP-MACAU), responsável pela gestão e organização do programa “929 Challenge”, assinou um acordo com o Governo angolano, nomeadamente o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) de Angola. O memorando de entendimento, assinado na sexta-feira, tem por objectivo “fortalecer os ecossistemas de empreendedorismo e inovação entre as duas regiões”, aponta um comunicado de imprensa.

Cria-se, assim, uma “parceria estratégica entre as duas organizações para facilitar a troca de informações, o desenvolvimento colaborativo de projectos inovadores e a criação de oportunidades de negócios para startups e empreendedores em Angola e Macau e China”.

Citado pela mesma nota, João Muinguilo Lunda Nkosi, presidente do conselho de administração da INAPEM, disse que a parceria “representa um passo significativo nos esforços para apoiar o crescimento de empresas inovadoras e conectar os ecossistemas empreendedores de Angola e Macau e China”. “Ao tirarmos partido das nossas respectivas forças e redes, pretendemos criar novos caminhos para que as startups e os empreendedores prosperem em ambos os mercados”, acrescentou.

Por sua vez, Marco Duarte Rizzolio, presidente da AEIMCP-Macau, disse que o acordo “é testemunho da crescente importância dos laços empreendedores entre Angola, Macau e China”. “Ao trabalharmos em conjunto, podemos tirar partido das nossas respectivas forças e recursos para criar novas oportunidades de inovação e crescimento económico em ambas as regiões”, rematou.