Turismo | Joey Lao elogia dinamismo de vistos individuais

O ex-deputado e economista Joey Lao publicou ontem um artigo de opinião no jornal Ou Mun a elogiar a emissão de vistos individuais de mais oito cidades do Interior da China como um grande presente para Macau, particularmente para a recuperação económica e o desenvolvimento de turismo.

“As oito cidades adicionais são capitais de nível provincial, que demonstram um desenvolvimento económico rápido nos últimos anos, e que têm uma população total que ultrapassa 33 milhões de pessoas. Enquanto mercado turístico, têm um considerável potencial”, escreve o também presidente da Associação Económica de Macau.

Joey Lao refere também as características deste tipo de turistas, oriundos de cidades distantes, que normalmente ficam mais tempo no destino turístico e acabam também por consumir mais, beneficiando os sectores hoteleiro, restauração, venda a retalho, convenções e exposições.

No passado dia 11 de Maio, a Administração Nacional de Imigração publicou a autorização sobre a integração de mais oito cidades no visto individual para deslocação a Hong Kong e Macau, nomeadamente Taiyuan, Hohhot, Harbin, Lassa, Lanzhou, Xining, Yinchuan e Urumqi. A emissão dos vistos começará a partir do dia 27 de Maio.