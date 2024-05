Governo Biden vai aplicar mais tarifas a importações industriais

O governo do Presidente Joe Biden tenciona aplicar novas tarifas a importações de carros eléctricos, semicondutores, equipamento solar e material médico proveniente da China, avançou a AP, citando fontes envolvidas no plano.

Em particular, as tarifas sobre os veículos eléctricos podem quadruplicar, o que as elevaria dos actuais 25 por cento para 100 por cento. O plano foi descrito na condição de as fontes de informação não serem identificadas, uma vez que não têm autorização para o detalharem, antes do seu anúncio formal.

As novas tarifas, que devem ser anunciadas na terça-feira, surgem depois de vários dirigentes do governo Biden terem expressado a sua frustração com o “excesso de capacidade” chinesa nos veículos eléctricos e em outros produtos que alegam ameaçar os empregos e a segurança nacional dos EUA.

Economias industrializadas, incluindo os EUA e os seus aliados europeus, receiam que uma onda de importações chinesas baratas afunde a sua indústria doméstica. No caso dos EUA, o receio é o de os produtos chineses para as energias limpas minem os investimentos massivos de resposta às alterações climáticas contemplados na Lei de Redução da Inflação, que o Presidente Biden assinou em Agosto de 2022.

O anúncio a fazer na terça-feira deve manter algumas tarifas criadas durante o governo de Donald Trump, incidentes sobre produtos com um valor de mercado de 360 mil milhões de dólares. Agora, seringas e equipamento solar devem estar entre os produtos que passam a ser taxados.

Medidas extremas

Há algumas indicações de a China estar a arrefecer a sua produção de baterias de lítio usadas nos veículos eléctricos, telemóveis e outros bens electrónicos, quando estes estão a enfrentar um criticismo crescente no Ocidente. Mais radical, um senador democrata do Estado do Ohio, Sherrod Brown, afirmou na sexta-feira nas redes sociais que “tarifas não bastam. É preciso a proibição dos veículos eléctricos chineses nos EUA. Ponto final”.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, que esteve em Guangzhou e Pequim no início de Abril, citou a produção dos veículos eléctricos e das suas baterias, bem como o equipamento para a energia solar – sectores que o governo Biden está a procurar desenvolver internamente – como áreas onde os subsídios governamentais chineses causaram uma rápida expansão da produção.

“A China é agora, de forma simples, demasiado grande para o resto do mundo absorver a sua enorme capacidade. As suas acções de hoje podem mudar os preços mundiais”, disse, durante um discurso em Pequim. O plano das novas tarifas alfandegárias foi relevado pela Bloomberg News e o The Wall Street Journal.