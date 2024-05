Huawei | EUA cancela várias licenças de exportação

O governo dos EUA cancelou quarta-feira algumas licenças de exportação para o conglomerado chinês de telecomunicações Huawei, impedindo empresas norte-americanas de lhe venderem componentes, agravando as tensões entre EUA e China. “Não comentamos licenças específicas, ma podemos confirmar que revogamos algumas licenças de exportação para a Huawei”, disse ontem um porta-voz do Departamento do Comércio à AFP.

“Estamos a avaliar em permanência a maneira pela qual os nossos controlos podem proteger ainda melhor a nossa segurança interna e os nossos interesses em matéria de política externa, considerando as ameaças e uma paisagem tecnológica em constante mudança”, acrescentou. “No quadro deste processo, como temos feito, revogámos licenças de exportação”, especificou.

A Huawei está desde há anos no centro de uma intensa disputa entre Washington e Pequim, com os norte-americanos a acusarem a empresa de poder espiar em benefício das autoridades chinesas.

Em reacção, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse, em comunicado, que “os EUA estenderam demasiado o conceito de segurança interna, politizaram as questões económicas e comerciais, abusaram das medidas de controlo de exportações e adoptaram, por diversas vezes, sanções e medidas de repressão absurdas contra empresas chinesas específicas”.

O porta-voz avisou que “a China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar firmemente os direitos e os interesses legítimos das empresas chinesa”. Desde 2019, as sanções de Washington eliminaram a Huawei das cadeias de aprovisionamento mundiais de tecnologias e componentes dos EUA.

As sanções norte-americanas forçaram a empresa chinesa a recentrar-se em sectores como programas informáticos, aparelhos interligados, informática de empresa e carros eléctricos, onde detém a marca Aito.