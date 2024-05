Economia | Comércio externo registou subida homóloga de 8% em Abril

O valor das trocas comerciais realizadas entre a China e o resto do mundo, denominado na moeda chinesa, aumentou 8 por cento, em Abril, em termos homólogos, segundo dados oficiais divulgados ontem pelas alfândegas do país asiático.

O comércio externo da China ascendeu em Abril a cerca de 3,64 biliões de yuan. As exportações aumentaram 5,1 por cento, em relação ao mesmo mês do ano passado, para 2,08 biliões de yuan. As importações cresceram 12,2 por cento, para 1,56 biliões de yuan. O excedente comercial chinês fixou-se assim em 513,4 mil milhões de yuan no quarto mês do ano.

Em termos acumulados, entre Janeiro e Abril, o comércio entre a China e o resto do mundo aumentou 5,7 por cento, em yuan, com as vendas a subirem 4,9 por cento e as compras 6,8 por cento.

As alfândegas também divulgaram ontem dados sobre o comércio externo denominado em dólares, que são utilizados como referência pelos analistas internacionais e que normalmente divergem dos dados comunicados em moeda chinesa devido às flutuações da taxa de câmbio.

O comércio entre a China e o resto do mundo denominado na moeda norte-americana aumentou 4,4 por cento, em termos homólogos, para cerca de 512,56 mil milhões de dólares, com as importações a subirem mais (8,4 por cento) do que as exportações (1,5 por cento).

Os números são mais positivos do que o previsto pelos especialistas, que esperavam que as exportações crescessem 1 por cento e as importações 5,4 por cento.