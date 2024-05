Iates | Governo acelera criação de postos fronteiriços

O Governo garante estar a tratar das formalidades para criar postos fronteiriços nos cais onde atracam iates, a fim de fomentar este tipo de turismo. Numa resposta à interpelação escrita do deputado Leong Hong Sai, o gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, assegurou que a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) tem estado a trabalhar neste dossier em conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e Serviços de Alfândega.

Na mesma resposta, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, referiu que têm sido mantidos contactos com as autoridades de Guangdong a fim de poderem ser facilitadas as burocracias de saída e entrada para os turistas que viajam em iates privados ou outro tipo de embarcações de recreio.

A responsável frisou que o projecto do passeio aquático em Macau tem três operadores a disponibilizar seis possibilidades de percursos. Desde o seu lançamento, em 2018, até 31 de Março deste ano, foram realizadas nestes percursos mais de 5.400 viagens com mais de 130 mil passageiros.