Banca | Crédito malparado duplica nos últimos 12 meses

Além do aumento no crédito malparado, durante o primeiro trimestre, os bancos registaram o lucro mais baixo da última década, que se cifrou em 2,48 mil milhões de patacas, uma redução de 38,5 por cento face ao ano passado

O crédito malparado mais que duplicou em Macau nos últimos 12 meses e os lucros dos bancos registaram o pior arranque de ano desde 2013, de acordo com dados oficiais. No final de Março, a banca tinha acumulado empréstimos vencidos no valor de 45,4 mil milhões de patacas, mais 111,3 por cento do que em igual mês do ano passado, de acordo com um comunicado da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O crédito bancário malparado tem atingido novos recordes há 13 meses consecutivos, indicou a AMCM, cujos dados remontam a 1990, ainda durante a administração portuguesa do território.

O crédito vencido representa 4,2 por cento dos empréstimos dos bancos, também mais do dobro do registado no final de Março de 2023. Uma percentagem que atinge 5,6 por cento no caso do crédito a instituições ou indivíduos fora da região.

A Autoridade Bancária Europeia, a agência reguladora da UE, por exemplo, considera que os bancos com pelo menos 5 por cento dos empréstimos malparados têm “elevada exposição” ao risco e devem estabelecer uma estratégia para resolver o problema.

Ainda assim, a percentagem de crédito bancário vencido em Macau está longe do recorde de 25,3 por cento alcançado em meados de 2001, em plena crise económica mundial causada pelo rebentar da bolha especulativa das empresas ligadas à Internet.

Os bancos obtiveram um lucro de 2,48 mil milhões de patacas no primeiro trimestre de 2024, menos 38,5 por cento do que no mesmo período de 2023 e o valor mais baixo em mais de uma década.

Outras quedas

A principal razão para a diminuição dos lucros foi uma queda de 23,7 por cento, para 3,86 mil milhões de patacas, na margem de juros, a diferença entre as receitas dos empréstimos e as despesas com depósitos.

Isto apesar da AMCM ter aprovado três aumentos da principal taxa de juro de referência em 2023, a última das quais uma subida de 0,25 pontos percentuais, introduzida em Maio, seguindo a Reserva Federal norte-americana. Os empréstimos, a principal fonte de receitas da banca a nível mundial, diminuíram 13,8 por cento em comparação com Março de 2023, fixando-se em 1,07 biliões de patacas.

Pelo contrário, os depósitos junto dos bancos de Macau aumentaram 0,2 por cento em termos anuais, para 1,23 biliões de patacas (142,5 mil milhões de euros) no final de Março. A banca de Macau tinha terminado 2023 com um lucro de 6,14 mil milhões de patacas, menos 53,5 por cento do que no ano anterior.