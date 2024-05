Imobiliário | Mercado com ligeira melhoria em Abril

Na primeira metade de Abril, registaram-se mais casas vendidas e o preço por metro quadrado também apresentou uma subida, face aos primeiros 15 dias de Março. A informação consta dos dados publicados pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), que ainda não têm em conta o efeito das medidas de apoio ao mercado imobiliário, que entraram em vigor a 20 de Abril.

Segundo a informação disponibilizada, na primeira metade de Abril houve um total de 101 transacções de habitação, por uma média de 80.220 patacas por metro quadrado.

O cenário contrasta com a primeira metade de Março deste ano, em que se tinham registado 66 transacções, a um preço de 78.522 patacas por metro quadrado.

Em comparação com a primeira metade de Abril do ano passado, houve uma redução de 27 transacções, e o preço médio do pé quadrado apresentou uma redução significativa de 27,1 por cento. Na primeira metade de Abril do ano passado, o preço médio do metro quadrado era de 99.098 patacas.

Em comparação com 2019, o último ano antes do impacto da pandemia da covid-19, a primeira metade de Abril tinha registado 388 compras e venda de habitação, com o preço médio por metro quadrado cifrado em 108.464 patacas.

Desde de 20 de Abril, que entrou em vigor um pacote de medidas proposto pelo Governo para “garantir a estabilização do preço das habitações e aumentar o número de compras”. Os dados oficiais ainda não reflectem estas medidas que passaram pelo cancelamento do imposto do selo especial, do imposto do selo adicional e do imposto do selo sobre a aquisição de fracções habitacionais.