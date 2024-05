Português | Os nomes de chineses que não falam a língua

Macau apresenta o quadro peculiar da existência de residentes de etnia chinesa que possuem nomes portugueses, apesar de não dominarem a língua. Ainda assim, e segundo uma reportagem da Lusa, o nome português significa casa e uma ligação ao território

João Paulo, João Pedro, Sónia e Jaquelina estão entre os muitos residentes de Macau que receberam um nome próprio português, língua que não falam, mas que consideram parte da identidade.

Se João Paulo tivesse nascido um ano mais tarde, já depois da transferência de Macau para a China, em 1999, seria hoje John Paul, versão inglesa do nome do antigo Papa. Era esse o desejo dos pais, e teria acontecido não fosse uma lei, em vigor durante a administração portuguesa, trocar-lhes as línguas, e unir para sempre este filho de filipinos católicos a Portugal, país que hoje, aos 26 anos, ainda não conhece.

Ficou registado como João Paulo Alfonso. O nome próprio da irmã é Joana Carla, e do irmão, já nascido no pós-transição, John Gabriel.

Portugal existe assim, na forma de um nome próprio, na vida de “muitas outras crianças, nascidas em Macau nos anos 1990”, diz à Lusa o designer gráfico, que admite mal falar a língua portuguesa e não saber se pronuncia correctamente o próprio nome.

“Sentia estranheza quando era pequeno, costumavam perguntar-me se falava português, e, além disso, era um nome estranho para a minha família nas Filipinas, para os meus amigos chineses, professores e colegas que não conseguiam pronunciar”, conta. “Mas é o nome que me foi dado, vai sempre fazer parte da minha identidade”.

No caso de João Pedro Lau, cumpriu-se uma tradição de família. Nascido também durante a administração portuguesa, este jornalista, na casa dos 30, é filho de João, que, por sua vez, tem como pais António e Maria Assunção, todos chineses de Macau, sem origem portuguesa. “Reflecte provavelmente a forma como a geração do meu pai olhava para a própria identidade, para a Macau daquela altura”, analisa.

Os passaportes portugueses, com direitos de cidadania plena, foram concedidos a quem nasceu no território até 1981, e a nacionalidade garantida aos descendentes. Daí a existência de milhares de pessoas com este passaporte em Macau, como é o caso de João Pedro Lau e da família.

Quanto ao nome português, várias razões terão pesado na decisão. “Talvez por necessidade, por causa do baptismo” ou para facilitar a comunicação com as autoridades portuguesas e amigos macaenses do pai, conta, ao referir-se à comunidade euro-asiática, composta sobretudo por lusodescendentes com raízes no território.

Mas a adopção do nome aconteceu só em adulto. Por ser criança e não ter acesso aos documentos de identificação, João Pedro ignorou durante muito tempo ter nome português. Na primária, era conhecido como Lau Wai Kin, também registado à nascença.

Ao avançar no percurso escolar, escolheu ser Peter, “por não conseguir pronunciar” a versão portuguesa, e, só já universitário, abraçou o nome do documento de identificação, João Pedro. Coincidiu com a altura em que se começou a relacionar com falantes da língua.

Alguns “arrependimentos”

Já Sónia Josefina da Silva Price, instrutora de pilates de 32 anos, tem raízes em Portugal, por parte do pai que é macaense. Define assim a língua portuguesa: “É casa, mas com arrependimentos”.

Aos 5 anos, o português deixou de ser língua materna, quando os pais se divorciaram e ficou a viver com a mãe. Sónia frequentou a escola chinesa e admite que, em Macau, há mais hipóteses de trabalho para quem segue essa via de ensino.

Mas o nome, diz, é identidade: “Sou uma espécie de última geração, que assistiu a todas estas mudanças com os Governos português e chinês. Ainda sinto hesitação em acrescentar o meu nome chinês ao bilhete de identidade. Este nome não é apenas uma parte de mim, mas é o meu todo, se é que isso faz sentido”.

Já Jaquelina Quintal – ou Chan In San -, 37 anos, vive entre dois nomes. Mas não entre línguas. “Por respeito ao pai”, a mãe, macaense, falava cantonês em casa, explica a supervisora na área da segurança da construção. “Apesar de ter nome e passaporte portugueses, nasci em Macau, que regressou há muito tempo para a China, e sinto-me chinesa”, diz a macaense, que assume “muita vergonha” por “não entender nada de português”.

Jaquelina reconhece “a importância” da língua – a par do chinês -, com “diferentes oportunidades de emprego”, numa altura em que Pequim aposta em Macau como ponte de ligação entre a China e os países de língua portuguesa.

Mas da parte desse grupo de países unidos pela língua, diz João Pedro Lau, falta “projecção cultural”: “Pessoalmente, é uma língua com valor significativo, seria prática de usar, dada a minha identidade e pelo facto de estar a viver em Macau, mas se fosse outra pessoa qualquer no mundo, não aprenderia português, talvez outra língua europeia ou asiática”.

Em Macau, 86,2 por cento da população fala fluentemente cantonês como meio de comunicação, 45 por cento mandarim, 22,7 por cento inglês, sendo que apenas 2,3 por cento é fluente em português, de acordo com os censos de 2021.