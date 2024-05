Construção civil | Índice salarial real com quebra de 2%

O índice do salário real pago aos trabalhadores da construção civil foi de 92,3 por cento no primeiro trimestre do ano, o que, eliminando o efeito da inflação, constitui uma quebra dois por cento em termos trimestrais.

Os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que, no caso dos trabalhadores da construção civil com residência, o índice foi de 94,1, o que constitui uma quebra de três por cento.

No primeiro trimestre o salário médio diário dos trabalhadores deste sector foi de 759 patacas, menos 2,1 por cento face ao último trimestre de 2023. Tal deve-se “à diminuição da contratação de trabalhadores com salários diários mais elevados, na fase de conclusão de algumas instalações de entretenimento de grande envergadura”.

Ainda nos primeiros três meses do ano o salário médio diário de residentes foi de 969 patacas, menos 1,5 por cento face ao último trimestre de 2023, enquanto o ordenado dos trabalhadores não residentes foi de 684 patacas, menos 1,3 por cento face ao mesmo período homólogo.