MGM China | Resultados recordes no primeiro trimestre

A operadora de jogo em Macau MGM China anunciou ontem “resultados recordes” no primeiro trimestre de 2024, com os lucros a aumentarem 77,3 por cento em termos anuais

Os primeiros três meses de 2024 foram sinónimo de resultados recordes para a MGM, com os lucros da concessionária de jogo a aumentaram 77,3 por cento face ao primeiro trimestre do ano passado. A empresa registou lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou de arrendamento (EBITDA, na sigla em inglês) de 2,5 mil milhões de dólares de Hong Kong entre Janeiro e Março.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, o resultado do primeiro trimestre de 2024 representa também uma subida de 54,7 por cento em comparação com igual período de 2019, antes do início da pandemia.

A MGM China tinha terminado 2023 com um lucro recorde de 7,24 mil milhões de dólares de Hong Kong, após três anos consecutivos de prejuízos devido à pandemia de covid-19.

Os dois hotéis-casinos operados pela empresa na RAEM registaram receitas de 8,26 mil milhões de dólares de Hong Kong em receitas, mais 70,6 por cento do que no primeiro trimestre de 2023 e mais 43,4 por cento do que em 2019.

A empresa-mãe da MGM China, a norte-americana MGM Resorts International, afirmou que os resultados beneficiaram do “levantamento das restrições às viagens e à entrada [em Macau] devido à covid-19”.

Os casinos da região começaram 2024 com receitas totais de 57,3 mil milhões de patacas, um aumento de 65,5 por cento em relação ao primeiro trimestre do ano passado e 75,3 por cento do registado no mesmo período de 2019.

Os casinos MGM Macau e MGM Cotai registaram receitas de 7,43 mil milhões de dólares de Hong Kong no mercado de massas, enquanto o chamado jogo bacará VIP atingiu 1,5 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Melhor que nunca

Na nota enviada à bolsa de valores de Hong Kong, a concessionária sublinha que superou a recuperação da indústria, com o volume de visitantes nas suas duas propriedades a representar 151 por cento do registo de 2019, enquanto as receitas brutas diárias do MGM Cotai e MGM Macau superaram no primeiro trimestre deste ano (136 por cento) as do mesmo período no ano anterior à pandemia. Neste aspecto, a concessionária destaca a performance do mercado de massas, incluindo máquinas de slot, com receitas brutas que ficaram a 189 por cento do registo de 2019.

Também a quota de mercado é focada na nota da MGM China, que dá conta de uma escala trimestral de 9,5 por cento em 2019, para 15,2 por cento no passado, até atingir 17 por cento nos primeiros três meses de 2024.