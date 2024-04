China / Laos | Operação conjunta detém 250 suspeitos de fraudes telefónica

As forças de segurança da China e Laos desmantelaram três grupos criminosos envolvidos em fraudes telefónicas transfronteiriças, o que resultou na detenção de 250 suspeitos chineses, informou ontem o Ministério da Segurança Pública chinês.

A colaboração entre as autoridades dos dois países foi intensificada depois de terem sido descobertas na China pistas que apontavam para a existência de redes no Laos. Os grupos criminosos alegadamente visavam cidadãos chineses através de burlas telefónicas que envolviam grandes somas de dinheiro.

Depois de verificar os factos e recolher provas, a polícia chinesa partilhou a informação com os homólogos do Laos, que actuaram para desmantelar os grupos criminosos, numa operação que resultou na apreensão de mais de mil telemóveis e computadores utilizados para cometer crimes.

Este tipo de cooperação entre Pequim e os países do Sudeste Asiático para combater as burlas informáticas e as fraudes telefónicas não é novo, especialmente em Myanmar, onde mais de 44.000 suspeitos de crimes informáticos foram detidos e transferidos para a China em 2023.

A grande proporção de suspeitos em Myanmar explica-se pela proliferação de centros de fraude ‘online’ nas zonas fronteiriças, na sequência do golpe de Estado de Fevereiro de 2021, que criou uma grande instabilidade no país e incentivou a actividade de todos os tipos de bandos de crime organizado.

De acordo com um relatório da ONU, pelo menos 120.000 pessoas estão detidas em centros no Myanmar, onde são obrigadas a praticar fraudes na Internet, enquanto no Camboja, outro epicentro destes crimes, o número é estimado em cerca de 100.000.