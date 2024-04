UNESCO | Cidade da Gastronomia pode sofrer com fecho de restaurantes

Chan Pou Sam, vogal do conselho consultivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), defende que o estatuto de Macau como Cidade Criativa em Gastronomia da UNESCO poderá ser afectado de forma negativa se continuarem a encerrar restaurantes nos bairros comunitários, à conta da quebra significativa do consumo nestas zonas com menos turismo.

Segundo o jornal Exmoo, o conselheiro sugere que sejam criadas medidas governamentais para estancar este cenário de falências através de um organismo interdepartamental. Chan Pou Sam defende que deve ser melhorado o Plano das Lojas com Características Próprias além de criar campanhas de divulgação online dos espaços de restauração disponíveis nestes bairros.

O conselheiro pensa que o Governo podia desenvolver mais acções para atrair turistas para estes bairros, nomeadamente através da organização de actividades de fomento do consumo, como sorteios, a fim de atrair turistas de outras regiões e países que não apenas Hong Kong ou o interior da China.

Chan Pou Sam cita dados oficiais do IAM que mostram uma queda contínua das novas emissões de licenças de restaurantes. Se em 2021 foram emitidas 159 novas licenças, o número baixou para 118 em 2022 enquanto, no ano passado, foram emitidas 110. O conselheiro acredita que a situação só irá piorar se não houver uma mudança.