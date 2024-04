Economia | Fundador do maior fundo do mundo aconselha acções chinesas

Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de investimento do mundo, disse ontem que esta é a altura certa para investir em acções chinesas, quando Pequim está a trabalhar para apoiar a economia.

“A altura de comprar é quando toda a gente odeia o mercado e este está barato, o que é agora no caso das acções chinesas”, especialmente porque há sinais de que os líderes económicos do país estão a preparar medidas de estímulo como a flexibilização quantitativa e a reestruturação da dívida para relançar a economia, escreveu Dalio, na sua página no LinkedIn.

“Os problemas da China (…) podem ser geridos pelos dirigentes chineses se estes fizerem bem o seu trabalho, sendo simultaneamente inteligentes e corajosos. Penso que aqueles que orientam a política na China acabarão por lidar bem com os problemas”, acrescentou.

As observações de Dalio surgem numa altura em que Pequim intensifica esforços para reanimar a economia, que tem sido afectada por uma crise no mercado imobiliário, problemas de dívida dos governos locais e riscos de deflação.

As acções chinesas estão a tentar recuperar de uma desvalorização conjunta de 10 biliões de dólares, nos últimos três anos, com as avaliações a pairar perto de um mínimo de uma década. O índice MSCI China, que acompanha mais de 700 empresas do país, recuperou 12 por cento em relação ao mínimo de Janeiro, o que o coloca entre os melhores desempenhos dos principais pares mundiais durante esse período, de acordo com dados da agência Bloomberg.

Os fundos ‘offshore’ compraram 22 mil milhões de yuans de acções denominadas em yuan, em Março, de acordo com os dados do Stock Connect.

Dalio reconheceu, no entanto, que os problemas da China podem continuar a ser motivo de preocupação, uma vez que os seus dirigentes precisam de reestruturar as dívidas crescentes ou arriscam-se a uma “década perdida” como aconteceu no Japão, nos anos 1990.