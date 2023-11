Hong Kong | Acções do grupo Meituan caem 10% após fraca procura

As acções do grupo chinês Meituan, especializado em entregas ao domicílio, caíram ontem quase 10 por cento na Bolsa de Valores de Hong Kong, após os executivos terem advertido para um declínio na procura.

As acções do Meituan registavam uma queda de 9,71 por cento, a meio da sessão na praça asiática, após o grupo ter divulgado um crescimento homólogo de 195 por cento nos lucros do terceiro trimestre, para 3,59 mil milhões de yuan.

No entanto, na conferência por telefone que se seguiu à apresentação dos resultados, o fundador e presidente executivo da empresa, Wang Xing, avisou que o ritmo de crescimento das receitas no quarto trimestre poderia ser “um pouco mais lento” do que no trimestre anterior, e disse que a empresa “vai reforçar os seus esforços de ‘marketing’ para estimular a procura no actual ambiente de consumo”. “Acreditamos que a procura dos consumidores vai recuperar gradualmente no próximo ano”, afirmou.

Wang revelou ainda que o conselho de administração da empresa aprovou um plano de recompra de acções avaliado em até mil milhões de dólares, o que foi confirmado ontem num comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, no qual a Meituan disse que esta operação “demonstrará confiança nas suas perspectivas de negócio”.

Um dos factores que tem dificultado a recuperação da economia chinesa após o fim da política de ‘zero casos’ de covid-19 é precisamente a lenta retoma do consumo: as vendas a retalho – um indicador-chave neste domínio – abrandaram, de um aumento de 18,4 por cento, em Abril, para 2,5 por cento, em Julho. Os últimos dados oficiais de Outubro excederam as expectativas dos analistas, com um aumento de 7,6 por cento, contra 5,5 por cento, em Setembro.