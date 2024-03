Pequim apoia Julian Assange e apela a julgamento justo

A China solidarizou-se ontem com o jornalista australiano Julian Assange, fundador do portal WikiLeaks, após o Supremo Tribunal de Londres ter decidido adiar a decisão final sobre o recurso do seu caso.

“O mundo inteiro está a prestar atenção a este caso e está solidário com a situação dos Direitos Humanos e com o destino de Assange”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jean. “A equidade e a justiça devem ser respeitadas”, observou.

De acordo com Lin, “o WikiLeaks expôs uma grande quantidade de informação secreta sobre as guerras dos EUA no Afeganistão e no Iraque e revelou também o facto de a CIA levar a cabo todo o tipo de ciberataques”. De acordo com a última decisão, o tribunal deu três semanas ao governo dos EUA para dar garantias satisfatórias de que Assange poderá invocar em sua defesa a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, relativa à protecção da liberdade de expressão.

Também serão necessárias garantias de que o australiano não será prejudicado no julgamento devido à sua nacionalidade, de que lhe serão concedidas as mesmas proteções da Primeira Emenda que a um cidadão norte-americano e de que não será condenado à pena de morte. Se essas garantias não forem dadas, será concedida a Assange uma licença para recorrer, mas se forem dadas, as partes terão a oportunidade de apresentar novas alegações na audiência de 20 de Maio, para que seja tomada uma decisão sobre o recurso.

Pena pesada

A extradição de Assange foi assinada em Junho de 2022 pela então Ministra do Interior britânica, Priti Patel. Os EUA pedem a extradição de Assange por 18 acusações de espionagem e intrusão informática, na sequência das revelações explosivas feitas no seu portal, que entre 2010 e 2011 expuseram alegados crimes de guerra dos EUA no Iraque e no Afeganistão.

De acordo com a defesa de Assange, estes crimes são puníveis com 175 anos de prisão nos EUA. Assange foi detido pela primeira vez em 2010, a pedido da Suécia, num processo que, entretanto, foi arquivado. Em 2012, refugiou-se na embaixada do Equador em Londres, mas foi detido em 2019 pela polícia britânica depois de o país lhe ter retirado o estatuto de asilo, e está preso desde então.