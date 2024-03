Aço | Austrália aceita decisão da OMC a favor de Pequim

O Governo da Austrália aceitou ontem uma decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) a favor da China, que tinha apresentado uma queixa contra taxas alfandegárias a produtos siderúrgicos chineses. Depois de anos de deliberações, um painel da OMC considerou que a Austrália “agiu de forma inconsistente” com vários artigos do acordo mundial contra o ‘dumping’, a venda de bens abaixo do custo.

O ministro do Comércio australiano, Don Farrel, afirmou que o país vai aceitar a decisão da OMC e “colaborar com a China e tomar medidas para implementar as conclusões”, de acordo com um comunicado. No entanto, Farrel insistiu que o “relatório não prejudica a integridade do sistema australiano de soluções comerciais”, garantindo que o país vai continuar a apoiar a OMC e o sistema multilateral de arbitragem.

O ministro defendeu que a decisão se prende somente com “alguns problemas técnicos” com a forma como a Comissão Antidumping australiana calculou taxas impostas a três tipos de produtos siderúrgicos vindos da China. De acordo com o jornal Australian Financial Review, a Austrália impôs taxas de 10,9 por cento para torres eólicas, 17,4 por cento para rodas ferroviárias e 53,9 por cento para pias de cozinha de aço inoxidável em 2014, 2015 e 2019, respectivamente.

Estas taxas levaram a China a apresentar uma queixa junto da OMC em 2021, já depois de Pequim ter imposto tarifas ou medidas restritivas a produtos australianos em 2020, incluindo vinho, carvão, cevada, madeira e carne. Pequim, que continua a ser o principal parceiro comercial da Austrália, já levantou algumas das restrições comerciais, embora continue a impor medidas a produtos como vinho, lagosta e carne bovina.