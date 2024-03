ArtBasel de volta a Hong Kong com exposições, debates e filmes

Arrancou ontem, e termina este sábado, a nova edição da ArtBasel Hong Kong, considerada uma das mais conceituadas feiras de arte do mundo e palco de exposições e leilões de obras de arte. Depois do arranque destinado exclusivamente aos convidados, o público poderá visitar a feira, no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, entre amanhã e sábado.

A edição deste ano conta com um total de 242 galerias de arte de 40 países e territórios, o que constitui um aumento de 37 por cento em termos de número de expositores comparando com o ano passado, marcado pelo regresso à dita “normalidade” no pós-pandemia. Segundo informação oficial da ArtBasel, mais de metade dos expositores pertencem a galerias e entidades do mundo das artes da Ásia. Destaque para as 23 galerias que se estreiam na ArtBasel.

Está ainda programado um calendário debates sobre o mundo das artes, com entrada gratuita. Hoje, entre as 10h30 e as 12h, acontece “The Global Art Market: Perspectives from Asia”, com Clare McAndrew, especialista em economia para a área das artes, Xiaoming Zhang, conselheira e académica ligada à Northwestern University e Adrian Zuercher, co-director da Global Asset Allocation. Margaret Wang, coleccionadora privada e patrona das artes, irá moderar o debate. Amanhã, por exemplo, decorre o debate intitulado “How to Build a History-Defining Collection of Contemporary Chinese Art” [Como Construir uma Colecção Definidora da História da Arte Contemporânea Chinesa].

O lugar do cinema

Mas nem só de exposições e debates se faz a ArtBasel de Hong Kong. Hoje será exibido o documentário de 2021 “A New Old Play”, do realizador Qiu Jiongjiong, que se baseou na vida e carreira do seu avô, um célebre artista de ópera de Sichuan. Trata-se de um filme que atravessa a conturbada história do século XX na China. Amanhã será exibida uma série de filmes, intitulada “Alienation” [Alienação], que exploram “a alienação mental, corporal e sexual dos protagonistas”. Exibem-se, assim, “Sorry for the late reply”, de Wong Ping, “Surrender”, de Jenkin van Zyl, e “Useless Sacrifice”, de Anna Uddenberg.

Destaque ainda para a colaboração entre a ArtBasel e o museu de Hong Kong M+, através do projecto “M+ Facade”, que visa “expandir o alcance artístico por toda a cidade”. Trata-se do terceiro ano consecutivo de colaboração e, nesta edição, apresenta-se um “filme arquitectural” intitulado “Sparrow on the Sea”, do artista e videógrafo Yang Fudong. Filmado em Hong Kong, este projecto videográfico apresenta “cenas de aldeias costeiras com ruas da cidade nocturnas”, com profundas referências ao cinema de Hong Kong dos anos 70 a 90, evocando uma “ideia nostálgica de familiaridade”.

O programa da ArtBasel inclui também a secção “Exchange Circle”, organizada por vários meios de comunicação social e parceiros culturais, visando criar uma plataforma aberta de diálogo para “pequenas e experimentais apresentações” pautadas por conversas com artistas, debates, leituras, apresentações de livros ou realização de workshops.