Cultura japonesa | Macau expõe quimonos e anuncia segunda edição de CONTEMPO

A primeira edição correu tão bem que no Verão deste ano haverá mais eventos integrados num novo festival CONTEMPO, que traz a Macau o que de melhor a cultura japonesa tem para oferecer. A organização do evento acaba de anunciar uma nova parceria com uma das maiores marcas de quimonos do Japão, permitido exibir no território estas vestes tradicionais

O CONTEMPO, festival inteiramente dedicado à cultura japonesa, regressa a Macau este Verão, foi anunciado esta segunda-feira pela organização, em comunicado. Contudo, a nova versão de um evento que reúne moda, cultura e artes vem acompanhada de uma novidade: a parceria com a marca “Yoshikawa Sensho”, com origem em Quioto, e uma das mais conceituadas na produção de quimonos, veste icónica japonesa muito associada ao universo feminino e, sobretudo, das gueixas.

Desta forma, Macau terá “o mundo da moda japonesa tradicional e contemporânea”, uma vez que a marca já vai na quarta geração de produção de quimonos tradicionais pintados à mão, num total de 140 anos de existência. “É de longe uma das marcas de quimonos mais antigas do mundo e que definiu a qualidade e os padrões da moda japonesa”, aponta a entidade gestora do CONTEMPO, a Silk Entertainment.

A empresa aponta ainda que “através desta parceria estratégica será possível estabelecer em Macau aquele que é considerado o activo de moda e de propriedade intelectual mais valioso do mundo”. Prevê-se uma “exibição de quimonos históricos e o desenvolvimento de vestuário inspirado no quimono”, a fim de criar peças de roupa que possam ser usadas no dia-a-dia.

Descreve-se ainda que os quimonos desta marca japonesa já foram usados “por pessoas notáveis, como celebridades e realeza”, sendo que esta geração Yoshikawa, a quarta, seja já a última de mestres tintureiros que ainda recorre às técnicas mais tradicionais de tingimento do tecido, chamada de “Kyo-yuzen”.

Esta marca tem ainda “uma forte filosofia segundo a qual os quimonos não devem ser simplesmente vistos desta forma, mas como obras de arte”, existindo o objectivo de “manter o património e a cultura associados aos quimonos”, bem como “revitalizar a sua presença junto dos mais jovens”.

Eventos anuais

Anunciada a segunda edição do CONTEMPO para “o Verão de 2024”, fica também a garantia de que os participantes “terão a oportunidade de experimentar o melhor da cultura japonesa de forma consistente, pois a ‘Silk Entertainment’ trará vários eventos a Macau todos os anos”.

Ainda da primeira edição do festival será possível ver, até 5 de Maio a exposição de arte contemporânea “CONTEMPO x Gallery UG” na Sands Gallery. De frisar que a UG é uma reconhecida galeria japonesa que se associou ao CONTEMPO especificamente para esta iniciativa. A mostra, que apresenta mais de 100 obras dos artistas Nami Okada, Ryosuke Kawahira, Takaoki Tajima, Keitoku Toizumi, Kunihiko Nohara e Niroya Yoshikawa.

A primeira edição do festival, que durou dois meses, foi “bem-sucedida”, aponta a organização, que relata a vinda a Macau “do melhor da música, arte, moda e gastronomia japonesas”. O Venetian Theatre recebeu vários concertos integrados neste programa, nomeadamente com a banda “Takane no Nadeshiko”.